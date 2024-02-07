إزالة فورية لحالة تعدى بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة فى محافظة قنا، برئاسة محمد سليم، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٥٢٥٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن تشوينات طوب أبيض بناحية الدير الغربي .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.