الناصية

الأربعاء 07/فبراير/2024 - 09:16 م 2/7/2024 9:16:35 PM

ينقذ سلاحف بحرية.. ويقتل حيوانات بشرية!.. هذا التناقض الذى يعيشه الإنسان الذى يدعى أنه متحضر أكثر منا.. اصطاده الشاعر مصطفى إبراهيم ونجح فى تعرية هذا الملاك «الأبيض» الذى يمتلك نصف ضمير ليقتل أخاه فى البشرية.. الأحمر والأصفر والأسود على التوالى وينتهى به الحال إلى الدرك الأسفل فى سلم الإنسانية عندما يسلح ويوافق ويصمت على قتل أطفال فلسطين!

أغنية أمير عيد «تلك قضية» هى صرخة ميت أصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة على فضح هذا الإنسان الذى يعتبر نفسه الحى الوحيد على كوكب الأرض وكلنا مجموعة من الموتى!

وملثما تعجبنا كثيرًا وتساءلنا عن هذه الازدواجية التى يعيشها الإنسان فى الغرب عندما يحاول بشتى الطرق لإنقاذ قطة لا تعرف كيف تنزل من أعلى شجرة، هو نفسه الذى يصمت ويقبل ويوافق على قتل مئات الأطفال فى فلسطين، وعلى إذلال أعناق الرجال وهتك عرض النساء وهدم البيوت، وفوق كل ذلك يؤمن بحق الكيان الصهيونى المحتل فى الدفاع عن نفسه!

تراك أغنية كاريوكى «تلك قضية» أعتقد من أفضل الأغانى الناضجة والحقيقية التى أبدعتها فرقة كاريوكى ولحنها وغناها أمير عيد، المغنى الرئيسى للفرقة.. ولا أبالغ إذا قلت إنها أفضل أغنية على الإطلاق فى عام ٢٠٢٣، فهى أكثر من مجرد أغنية وليست مثل غيرها من الأغانى التى تغنت بالمأساة الفلسطينية فهى أغنية حقيقية خارجة من الروح كلمات ولحنًا وأداء!

وأمير عيد ملحن داهية.. يبدو عادة أنه ملحن سهل والتلحين أسهل، وأن أغانيه سهلة، ولكنه يفاجئنا مع تصاعد اللحن أن الموضوع معقد وليس بالسهولة التى نتصورها، حيث يتمكن من القبض على قلب المستمع ويعتصره ألمًا من شدة الصدق فى الأداء وقدرة اللحن على الوصول إلى المناطق الخفية داخل روحك ويوقظها لترى وتسمع وتحكم وتأخذ توقف!

رغم أن الأغنية معظمها أسئلة قد تبدو بدون إجابات ولكنها فى الحقيقة من الأسئلة التى تتضمن الإجابات أو لا تحتاج إلى إجابات لأنها استنكارات أكثر منها أسئلة، وأكبر من الشجب والإدانة، هى ببساطة مثلما تفك خيوط ملابس إنسان أحدث موديل ومن أعظم بيوت الأزياء، فتسقط من على جسده ولا تعريه فقط، بل تفضحه من الداخل وتكشف ألاعيبه ومحاولاته التخفى بين الفقراء مدعيًا أنه يدافع عن الضحية.. وهو يساوى بين القاتل والمقتول بنزاهة وحيادية وشفافية!

وواحدة من جماليات أغنية «تلك قضية» هذا الجرافيك الذى صاحب نشرها وهو عبارة عن تمثال الحرية له وجه خلفى أحمر بلون الدم وعلى شكل شيطان!

فرقة كايروكى من الفرق المعروفة بالأندرجراوند التى تقدم أغنية مختلفة من حيث الكلمة واللحن والأداء والمشاعر الاعتيادية والمعتادة، وهى لا تسعى للاختلاف لمجرد الاختلاف، ولكن لتقديم رؤية أخرى، وتؤكد أن النفس الإنسانية أعمق بكثير ورحبة وواسعة والبليد هو الذى يخنقها ويحاصرها فى معان وأحاسيس ضعيفة وفقدت قوتها وتأثيرها بإعادة إنتاجها آلاف المرات بنفس الكلمات والألحان والأداء!.. كاريوكى فرقة مصرية الروح، والحقيقة لا تحتاج إلى الانتشار والنجاح ولكن تحتاج إلى الاستماع!

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