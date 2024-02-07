"شباب الصحفيين" عن قرارات الرئيس بتخفيف الأعباء على المواطنين: الشعب وجد من يحنو عليه

أشادت جبهة شباب الصحفيين بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 50% وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة 74 مليار جنية و15% زيادة في تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذه الحزمة الاجتماعية أسعدت الملايين ورسمت البسمة على وجوههم والفرحة في قلوبهم إذ جاءت في توقيت مناسب حيث عبرت بكل صدق وإخلاص عن انحياز الرئيس الدائم لمحدودي الدخل واكدت على إن المواطن البسيط يتصدر أجندة أولويات الرئيس الإنسان.

وأضاف طوالة: "مصر بتفرح حيث حان الوقت أن يجني المواطن الذي تحمل بقوة وعزيمة الأبطال خطوات الإصلاح الاقتصادي ثمار تحملة بناء دولة قوية تقف على أرض صلبة حتى أصبح هذا المواطن هو البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز".

أشار رئيس الجبهة إلي إن هذه القرارات الوطنية تؤكد أن الرئيس يشعر بنبض رجل الشارع البسيط ويتعايش ويتفاعل مع كل أمالة وآلامة ويسعي دوما إلي تحقيق حياة كريمة للشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية.

أوضح طواله إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فصدق، وعد فاوفي وهذا عهدنا بالقيادة السياسية الحكيمة الرشيدة حيث وجد الشعب في دولة 30 يونيو الجديدة من يحنو علية ويرفع عنة المعاناة