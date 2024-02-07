رفع الأجور والمعاشات يؤثر 100% على الموازنة العامة.. فيديو

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأثير قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وإصدار حزمة اجتماعية عاجلة للمواطنين بداية من الشهر المقبل.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرارات التي تم صدورها اليوم من قبل الرئيس السيسي ؛ كانت متوقعة بدرجة كبيرة خلال الفترة الحالية، في ظل محاولة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.



ولفت وكيل لجنة الموازنة، إلى أن قرارات اليوم تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، والحد من التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية.



وأضاف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه القرارات ستؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، ويصل حجم التأثير إلى نحو 100%.