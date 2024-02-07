عاجل
رفع تكلفة التأمين في البحر الأحمر لشركات الشحن الأمريكية والبريطانية
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اتحاد العمال يبحث عن صياغة مرضية في القطاع الخاص لزيادة الرواتب.. فيديو

الأجور
الأجور

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن المواطن البسيط هو الشغل الشاغل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي، وجه برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.


أضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة  أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

txt

المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته

txt

بشرى سارة من النظام السوري بشأن الأجور والمرتبات


وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وجه بحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، لافتا إلى زيادة 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 


ولفت البدوي، إلى أن القرارات تضمنت 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.


وشدد على أن القرارات الرئاسية أكدت استمرار الدولة في الحماية الاجتماعية في الطبقات الأقل دخلا، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الخاص سيتم النظر في أمرهم أيضا للوصول إلى صياغة مرضية للطرفين في ظل الظروف الحالية.

مواد متعلقة

عزة مصطفى تشيد بقرارات الرئيس السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات: الأكبر في الحماية الاجتماعية

رئيس جامعة سوهاج يثمن قرارت الرئيس السيسي بزيادة الحد الادني للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية

النائب أيمن محسب : قرارات الرئيس السيسي توسع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين

السيسى .. يرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه

السيسي يوجه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارات لتحسين الدخل للمواطنين ورفع الحد الأدنى لـ٦الاف جنيها

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

رئيس جامعة الأقصر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج
الجريدة الورقية