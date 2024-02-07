محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان حفل ليلة الاسراء والمعراج بمسجد ناصر

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم، الاربعاء، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير امن القليوبية واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور سيد فودة نائب رئيس جامعة بنها، ومساعد مدير أمن القليوبية، والعقيد هاني محمد ابراهيم مساعد المستشار العسكري للمحافظة والشيخ صفوت أبو السعود وكيل ومجموعة من قيادات المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، والتي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

وتم تقديم ابتهالات قدمها الشيخ محمد أبو سريع مبتهل بالاذاعة والتليفزيون واختتم الاحتفال بتكريم المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير وهما الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م ـــ حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم و الشيخ سعيد إبراهيم محمد محروس القليوبية دورة قادة فكر- جائزة التميز الوظيفي- الفوز بمرافقة بعثة الحج- دورة قادة فكر والشيخ محمد مجدي غنيم عوض القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي2023م ـــ مسابقة اعرف قدر نبيك و الشيخ ابراهيم رزق مفتش بإدارة قليوب

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بهذه الذكرى المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.