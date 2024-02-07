شاب يحاول إلقاء نفسه من أعلى مأذنة مسجد بنجع حمادي

فى واقعة غريبة اقدم شاب على التسلق لأعلى مأزنة بمسجد بقرية سلاجة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا ، مهددًا بالقاء نفسه من أعلى المأزنة بسبب نشوب خلافات مع والده بين الحين والآخر ورغبته فى الزواج .

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بتسلق شاب أعلى مأذنة مهددًا بإنهاء حياته مع اشعاله للنيران.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقنا، لموقع البلاغ، وتبين أن الشاب يُدعى محمد فايز أحمد، يبلغ من العمر 28 عامًا، يقيم بنجع عرب الشيخ حسين، التابع لقرية الغربي بهجورة مركز نجع حمادي.

هذا وتحاول قوات الأمن وبالتعاون مع الحماية المدنية واهالى القرية حثه على النزول إنقاذه.