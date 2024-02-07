زيادة حصة محافظة الإسماعيلية بنحو ٣٠ ألف إسطوانة بوتاجاز

إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز على الوحدات المحلية

اعلن ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء زيادة حصة محافظة الإسماعيلية من إسطوانات البوتاجاز بما يقرب من ٣٠ ألف إسطوانة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص اسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة.

واكد انه تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير كافة احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.