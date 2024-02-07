الأشغال الشاقة لأب وابنه متهمين بقتل شقيقين لخلافات مالية في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم -الدائرة الثانيه- برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي جميل ، وأمانة سر عادل امام ، وسكرتارية ثروت حكيم في القضية التي تحمل رقم 12181 لسنة 2023 جنح مركز شرطة سنورس برقم 2729 لسنة 2023 كلي الفيوم والمتهم فيها (صابر عبد الستار) ، و ( حسين صابر عبد الستار) المتهمين بقتل المجني عليهم ( كريم توبه ) وشقيقه ( طارق توبه ) بالأشغال الشاقة المؤبدة حضوريا للمتهم الأول و غيابيا للمتهم الثاني في التهمة المنسوبة إليهم .

امر الاحالة

كان أمر الإحالة فى القضية رقم 12181 لسنة 2053 جنح مركز شرطه سنورس، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2023 كلي الفيوم، قد تضمن أن المتهمين صابر عبد الستار، 60 سنة، عامل، وحسين صابر عبد الستار 19 سنة عمال قاما في يوم 1 يونيو2023، بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بالقتل العمد حيث قتل المجنى عليه كريم توبة، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

واضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطلق النار صوبه فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالأوراق.

وأن المتهم الثاني قتل المجني عليه " طارق توبة" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد. واردف أمر الإحالة بأن المتهم الثاني احرزا سلاح أبيض، متعديا به على المجني عليه، مسددا له عدة طعنات محدثا إصابته التي أدت إلى وفاته، على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.