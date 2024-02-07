غنية بالأوميجا 3.. طريقة عمل باستا بالسلمون والكريمة

باستا بالسلمون والكريمة من الوصفات الصحية التي تمد الجسم بالأوميجا 3، والتي تحافظ على صحة الجسم والبشرة والشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

باستا بالسلمون

طريقة عمل باستا بالسلمون والكريمة

المقادير

- الباستا : 250 جراماً (مسلوقة ومصفّاة)

- السلمون المدخن : 175 جراماً (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فص (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

- قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (حامض ومبشور)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- المشروم : نصف كوب (معلب ومصفى)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي قطع السلمون وحركي لدقيقة، ثم اسكبي كريمة الخفق، وبرش الليمون الحامض، والمشروم.

تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

أطفئي النار وانثري جبن البارميزان وقلبي قليلاً، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول المشروم

يحافظ على صحة القلب، لأنه يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم نسبة ضغط الدم، والحفاظ علي توازن السوائل داخل الجسم، ولذا فيساعد في الحفاظ علي صحة القلب.

يعمل على تنظيم سكر الدم، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف، فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التى تساهم بشكل كبير في التحكم بمستويات السكر، والحد من تعرضها للارتفاع.

يحمى الجسم من السرطان، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا تناوله يقلل فرص الإصابة بسرطان الرئة، والثدى.

يعد من الحيل الغذائية الرائعة لمتبع الحميات الغذائيى الهادفة للتخلص من الوزنالزائد، فتناولك له يعد من الأطعمة الرائعة التي تفقدك المزيد من الوزن الزائد.

يساعد تناولك للمشروم فى تقوية الجهاز المناعى، ويجعله قادرا على مكافحة الفيروسات والبكتريا المضرة، لذا تناوله بشكل دائم.