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الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أزمة مدير التعاقدات تهدد ملف تجديد نجوم الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

تسببت أزمة منصب مدير التعاقدات في النادي الأهلي في تجميد ملف تجديد نجوم الفريق الأحمر.

ورغم إعلان عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي تعيين مروان النايب في منصب مدير التعاقدات وتصعيد أمير توفيق لشغل منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" إن هناك عدد من نجوم الفريق الأحمر تنتهي عقودهم بنهاية الموسم على رأسهم التونسي علي معلول وعمرو السولية والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وأشار إلى أن الأهلي لم يقطع خطوات في ملف التجديد مع اللاعبين الثلاثة بسبب عدم حسم ملف مدير التعاقدات في ظل تمسك أمير توفيق بالاستمرار في منصبه كمدير للتعاقدات.

 

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