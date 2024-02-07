بعد رد حماس على المبادرة.. نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا مهما في وقت لاحق اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، سيعقد مؤتمرا صحفيا مهما في وقت لاحق اليوم.

وحسب سبوتنيك، ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو سيعقد مؤتمرا صحفيا مهما اليوم في مدينة القدس، لأول مرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت القناة أن نتنياهو، سيخرج في مؤتمر صحفي للرد على مقترح مقدم من دولة قطر، بوقف إطلاق النار في غزة، خلال الفترات الانتقالية، التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة حماس الفلسطينية.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد اقترحت اليوم الأربعاء، "خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها مدتها 45 يوما.