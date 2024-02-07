ادارة نجع حمادى تواصل فعاليات مسابقة اوائل الطلبة

واصلت اليوم الأربعاء، إدارة نجع حمادي التعليمية، عقد ثاني فعاليات مسابقة " أوائل الطلبة " للمرحلة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2023/2024، بقاعة الاجتماعات بديوان عام الإدارة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وتنفيذ توجيه التربية الاجتماعية، و قسم التعليم الثانوي.

من جانبه تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، يرافقه عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي، فعاليات اليوم الثاني من المسابقة، وطالب إياهم بالقراءة والبحث والاطلاع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل ما هو نافع ومفيد.

وقال أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية بنجع حمادي، أن المجموعة الثانية من منافسات المسابقة شملت فرق ممثلة لمدارس" الرئيسية الثانوية المشتركة - القصر الثانوية - الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة - داود تكلا الثانوية ببهجورة " و أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز فريق مدرسة الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة، بالمركز الأول.