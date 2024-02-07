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الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد لحظة قنص ضابط إسرائيلي غرب غزة

لحظة قنص ضابط إسرائيلي
لحظة قنص ضابط إسرائيلي

نشرت المقاومة الفلسطينية مشاهد توثق لحظة قنص ضابط إسرائيلي في محور التقدم بمنطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وقالت حماس عبر حسابها: تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس بقذيفة "TBG" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم

كما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "تاندوم" غرب حي الصبرة في مدينة غزة.

 

 

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