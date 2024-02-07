جهاز التطوير والتجميل يواصل أعمال صيانة وتهذيب حدائق وميادين المحافظة

قام جهاز التطوير والتجميل، بصيانة الحديقة الدولية ورفع المخلفات منها، كما تم ري الأشجار المزروعة ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة" داخل الحديقة الدولية، للظهور بالشكل الحضاري المعهود.

كما واصل الجهاز أعمال التسفيف بالرمال على المسطحات الخضراء في ميادين المحافظة ورشها بالكومبست ومنها ميدان مصطفى كامل.

وعلى جانب أخر، تم الانتهاء من قص وتهذيب أشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري.

واشارة محمد صابر رئيس حى ثالث الإسماعيلية انة تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس الحى لمتابعة كافة الشوارع والشارع الدائرى مدخل المحافظة وعمل خطة تجميل وتهزيب كافة الأشجار المزروعة ضمن مبادرة تجميل الاحياء تحت رعاية الوزير المحافظ فهمى بشارة وعمل تقرير يومي عن كافة الأعمال في جميع الشوارع بالتنسيق مع جهاز تجميل المدينة والإدارة الهندسية

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.