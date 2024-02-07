تشكيل منتخب إيران لمواجهة قطر بنصف نهائي كأس آسيا

أعلن أمير جالينوى، المدير الفنى للمنتخب الإيراني، عن التشكيل الرسمي للمواجهة الصعبة والقوية التي ستجمعه مساء اليوم الأربعاء في أولي مواجهات نصف نهائي كأس آسيا 2023، على ملعب ستاد الثمامة، في الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير.

تشكيل منتخب إيران الرسمي لمواجهة قطر

وتوج المنتخب الإيراني بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل ويأتي في المركز الثاني ضمن أكثر المنتخبات الفائزة باللقب تساويا مع السعودية، وكلاهما خلف منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 4 مرات.

فيما حصد العنابي اللقب الأخير في البطولة وهو أحدث الفائزين باللقب حيث توج بطلا للقارة الصفراء مرة واحدة فقط في نسخة الإمارات 2019