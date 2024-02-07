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الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صور.. مصر تشارك في معرض برلين الدولي للخضر والفاكهة

بوابة الوفد الإلكترونية

بمشاركة 89 عارضا وشركة تصدير حاصلات زراعية مصرية ينطلق معرض برلين الدولي للخضر والفاكهة والذي يعد من أهم وأكبر أسواق الحاصلات والخضر والفواكه الطازجة على مستوى العالم وتشارك مصر بصفه دورية في هذا المعرض الدولي الهام.
 

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وزير الزراعة يتابع ملفات حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد ألقى بيانا شاملا الأحد الماضي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعرض فيه جهود الوزارة في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية 
التي أصبحت تغزو معظم دول العالم وعليها طلبا متزايدا نظرا لجودتها 
 

لافتا الى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.حيث أصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي


وأشار القصير الى ان  عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوق منها (30) سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة. حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق، مشيرا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني.

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