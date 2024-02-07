رئيس جامعة أسيوط يصدر قراراً بتكليف الدكتور عادل محمد بعمادة كلية الزراعة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة؛ للقيام بعمل عميد الكلية؛ لحين تعيين عميد لها.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ الدكتور عادل محمد؛ بالنهوض بكافة قطاعات الكلية، وضرورة العمل كفريق واحد، مؤكداً على ضرورة التركيز على أهداف الزراعة المستدامة، والتغيرات المناخية؛ حتى نتمكن من مواكبة العصر، وخدمة أهداف ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر؛ الدكتور عادل محمد محمود حاصل على ماجستير في العلوم الزراعية تخصص (محاصيل ) من جامعة أسيوط عام ١٩٩٤، والدكتوراة في العلوم الزراعية تخصص محاصيل وتربية المحاصيل ) من الجامعة الزراعية بمدينة بلوفدف ببلغاريا عام ٢٠٠٢؛ وشغل الكثير من المناصب؛ منها وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، رئاسة قسم المحاصيل بالكلية، مدير لوحدة ضمان الجودة بالكلية، إلى جانب الإشراف على المزرعة الإرشادية بالغريب.

وحاز الدكتور عادل محمد على عضوية؛ الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل، الجمعية المصرية لتربية النبات، مشروع إنشاء وحدة توكيد الجودة والاعتماد بكلية الزراعة- جامعة أسيوط، الحملة القومية؛ للنهوض بالمحاصيل الزيتي بجمهورية مصر العربية.

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