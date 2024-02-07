تشكيل منتخب قطر الرسمي لمواجهة إيران بنصف نهائي كأس آسيا

كشف المدرب الإسباني، ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، عن التشكيلة النهائية التي سيخوض بها مباراته أمام إيران، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية.

تشكيل منتخب قطر لمباراة إيران في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: مصعب برشم

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدي علي، لوكاس ميندس، بيدرو ميغيل.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عليف، يوسف عبد الرازق، المعز علي.

موعد مباراة قطر ضد إيران اليوم في كأس أسيا

تقام في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة مباراة قطر ضد إيران على ملعب الثمامة، ويأمل المنتخب العنابي في الوصول إلي المباراة النهائية استعداداً لملاقاة شقيقه الأردني

القنوات الناقلة لمباراة قطر اليوم ضد إيران في كأس آسيا 2023

تُنقل المباراة تليفزيونيًا على شبكة “beIN SPORTS” القطرية، من خلال قناة “beIN Sports AFC HD 1″، بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC السعودية التي ستنقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD، كما ستنقل أيضًا شبكة قنوات “الكاس” القطرية اللقاء المرتقب.