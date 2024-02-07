مدير تعليم دشنا تصعيد مدرسة ابو مناع للتسابق فى أوائل الطلبة

انتهت التصفيات بين مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة قنا، فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، بالتنسيق بين التعليم الثانوى والتربية الاجتماعي، وبحضور احمد حلمى مدير التعليم الثانوى ومحمد عمر رئيس قسم التربية الاجتماعية، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب .

وأشار طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، إلى أن المنافسات علي مستوى المرحلة الثانوية دارت بين 4 مدارس ثانوية بدشنا، وأنتهت بفوز مدرسة ابو مناع بحرى الثانوية وجري تقييم التسابق بين المدارس وفق ضوابط محددة وذلك لتصعيد الفريق الفائز على مستوى المحافظة .

وتابع إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة، والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.