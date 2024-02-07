الكرملين: روسيا تتابع مجريات التحقيقات في تفجيرات التيار الشمالي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تتابع مجرى التحقيقات في تفجيرات "التيار الشمالي"، لافتا إلى أن الآخرين رفضوا مشاركتنا المعلومات.

وحسب سبوتنيك، قال بيسكوف للصحفيين: "روسيا طلبت مرارا معلومات حول التقدم المحرز في التحقيق، وحول ما تم اكتشافه، ولكن تم رفض مشاركتنا المعلومات، وما زال الرفض قائما حتى الآن، لذلك، سوف نتابع كيف وأين سيتم لاحقا، تنفيذ إجراءات التحقيق ونتخذ القرارات".

وأضاف بيسكوف: "حتى الآن، رفضوا مشاركة أي معلومات معنا حول هذا الموضوع، والآن فضلوا ببساطة، إغلاق هذه القضية".

هذا وأوقف مكتب المدعي العام السويدي، ماتس ليونجكفيست، اليوم الأربعاء، التحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي"، لافتاً إلى أن بلاده فشلت في تحديد المشتبه بهم.

ويشير التحقيق منذ فترة طويلة إلى اعتقاد أن الهجوم تم تنفيذه من أراضي أوكرانيا عبر بولندا، ومع ذلك، بسبب عدم قدرة وارسو على التعاون، فإنه من الصعب تحديد ما إذا كان قد حدث بمعرفة الحكومة البولندية السابقة أم لا.

ووقعت انفجارات على خطي أنابيب غاز للتصدير الروسي إلى أوروبا-"نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد التخريب المستهدف. وأفادت "نورد ستريم إيه جي"، مشغل "نورد ستريم"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز لم يسبق له مثيل وأنه من المستحيل تقدير وقت الإصلاح. بدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية بشأن عمل إرهابي دولي.

بوتين خلال قمة العشرين: تفجير "التيار الشمالي" إرهاب دولة

في وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن وكالة المخابرات المركزية أبلغت أوكرانيا بعدم تفجير خط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، في حزيران/ يونيو 2022، قبل ثلاثة أشهر من التخريب، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة. من ناحية أخرى، نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في فبراير/ شباط الماضي، تحقيقا ذكر فيه أن العبوات الناسفة زرعها غواصون من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين.