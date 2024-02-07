الشريف يفتتح أول مركز متكامل للتدخل المبكر والعلاج التأهيلي لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أول مركز متكامل للتدخل المبكر والعلاج التأهيلي لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل بوينجت التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لتقديم خدمات متكاملة صحية ونفسية وتأهيلية لذوي الهمم لجميع مواطني الإسكندرية، وذلك بتعاون المجتمع المدني (الروتاري) مع مديرية الشئون الصحية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، خاصة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات.

وخلال الافتتاح؛ تفقد الشريف أقسام المركز، موضحًا أنه يتم التحويل إلى المركز من خلال مقرات ذوي الهمم وعيادات الاكتشاف المبكر بمستشفيات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن المركز يُعد أول مركز يقدم الخدمات المتكاملة للعلاج التأهيلي والتدخل المبكر لذوي الهمم بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المركز يضم 7 عيادات هي: (التوحد، الإرشاد الأسري والنفسي، الإعاقات العصبية للأطفال، التغذية العلاجية لذوي الهمم، التخاطب وصعوبات التعلم، التكامل الحسي والسمعي وتنمية المهارات، الشلل الدماغي والعلاج الوظيفي)، بالإضافة إلى عيادات السمعيات والطب الطبيعي والتأهيل والإرشاد الوراثي.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، و أيمن نزيه محافظ الروتاري، والدكتورة إيمان شكري مديرة مستشفى أطفال الرمل، ومحافظي الروتاري السابقين، ورؤساء نوادي الروتاري المشاركي