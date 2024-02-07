توقيع مذكرة تفاهم بين مياه القاهرة والمصرية للاتصالات لتحسين البنية الاساسية التشاركية

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة، ويمثلها المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس الإدارة، والشركة المصرية للاتصالات يمثلها المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بشأن تمديد شبكات الألياف الضوئية لخط المياه العكرة قطر 1200 مم المار من محطة مسطرد حتى اتجاه شارع جسر السويس.

يأتي ذلك في إطار التزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، بتقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفى أسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات إدارة المرافق وتحسين البنية الأساسية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات.

وأضاف رسلان، أن توقيع المذكرة يعد خطوة فعّالة نحو تحسين جودة الخدمات وتقديمها بكفاءة أكبر، حيث سيسهم التعاون بين الشركتين في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين إدارة المرافق، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.

فيما أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة في مجال تطوير وتحديث الخدمات التي تقدم للمواطنين، موضحًا أن هذا البروتوكول جاء بعد دراسات ومتابعات أكثر من ٧ شهور.

وقال الجمل، إن تجربة الاستفادة من خطوط المياه في وضع كابلات optical fibre يساعد على تقديم افضل خدمات للمواطنين ويقلل التكلفة، ويساعد شركات المياه من خلال الإشارات والبيانات التى يتم تقديمها للشركات بشأن الأعطال والكسر المسبق بالخطوط، موضحًا أن استخدام خطوط المياه فى دعم الاتصالات تم تنفيذه فى معظم دول العالم بهدف الاستفادة من البنية التحتية الأساسية و الاستفادة المتبادلة بين القطاعات.