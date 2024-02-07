الشباب تستعرض ثمار نتاج برنامج «إعداد قادة الوطن العربي» بالأقصُر

استعرضت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي " معهد إعداد القادة ,واتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقــصُر " ، أبرز فعاليات برنامج برنامج « إعداد قادة الوطن العربي » ، الذي احتضنته محافظة " الأقــصُر " ، تحت شعار : Leaders 2030 ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى ؛ وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أيمن عاشور ؛ وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وشارك في البرنامج 200 طالبًا وطالبة من 20 دولة عربية بجانب مشاركة طلاب الجامعات المصرية ، وبحضور ممثلين وقيادات عن مديرية الشباب والرياضة ، جامعة الاقصُر .

وشكل البرنامج منصة فريدة تجمع القيادات الشبابية في الوطن العربي، مستهدفاً طلاب الجامعات العربية والمصرية بهدف صقل مواهبهم القيادية ليكونوا سفراء لبلدانهم وقادة المستقبل، وتمكين الشباب من تحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم ونشر ثقافة القيادة الإيجابية ، وارسال رسالة للعالم أجمع إن مصر تفتح أبوابها لاستقبال الشباب العربي من أجل رفع قدراتهم وخبراتهم، وذلك تأكيدا على دورها الريادي في الوطن العربي .

جاءت فعاليات البرنامج في إطار جامع للمبادرات الشبابية العربية التي تنطلق من تطلعات الشباب لتحقيق طموحاته وفتح آفاق جديدة له، وتطوير برامج تحاكي احتياجاته واهتماماته، وتنهض بمهاراته إلى مستويات جديدة تعزز تنافسيته وحضوره ومساهمته إلى جانب أقرانه في شتى المجالات والميادين على الساحة العالمية."

وشهدت فعاليات البرنامج العديد من الفعاليات التدريبية والترفيهية والرياضية وعرض للتراث العربي بالمدينة الشبابية ، وكذا افتتاح معرض تراث قادة الوطن العربي على هامش الحفل الختامي ، محاضرة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول الحقائق التاريخية عن أهم الاكتشافات الأثرية ، محاضرة للفنان طارق الدسوقي حول دور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية .

وعلى هامش فعاليات البرنامج التدريبي تم عمل زيارة إلى البر الغربى ( الدير البحري - حتشبسوت _ وادى الملوك)، وزيارة الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

وأعرب المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بالزيارة التاريخية " للاقــصُر " نحو استكشاف الثقافة والتاريخ العريق لهذه المنطقة الساحرة ،

حيث عكست لنا الزيارة مهارة وإبداع الحضارة المصرية القديمة وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز السياحة المستدامة ونتطلع لزيارات عديدة لاستكشاف المزيد جمال الأقصُر وتراثها الثقافي.

وفى ختام فعاليات البرنامج التدريبي انطلق الحفل الختامي وتم تكريم الطلاب بمنحهم شهادات التقدير.