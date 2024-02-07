دلالات فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”.. فيديو

علقت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، على فوز مصر للمرة الـ3 برئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”، مشددة على أن ذلك يعتبر الفوز تقدير وإشادة بدور الرقابة في صياغة سياسات تعزيز وكفاءة أسواق المال، موضحة أن لجنة الأسواق الناشئة تعد أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة.



وأضافت الدكتورة حنان رمسيس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه اللجنة تتألف عضوية لجنة الأسواق الناشئة والنامية من 90 عضوًا، وبرئاسة لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو” يشارك فيها المنظمة 24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت من الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.

وأوضحت أن منظمة الأيوسكو تسعى إلى زيادة كفاءة أسواق الأوراق المالية، وتوضع المبادئ والمعايير وتسهل تبادل المعلومات، مؤكدة أن أهداف لجنة الأسواق النامية بـ”الأيوسكو”، هي توفير برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء، وإنشاء مجموعة عمل تطوير السوق، كما أنها تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز العمل المشترك وتطوير قدرات الجهات الأعضاء في اللجنة.

فازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee"GEMC" التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة الرقابة على أسواق المال بدول العالم.

بذلك تحتفظ الهيئة العامة للرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee"GEMC"، ليصبح بذلك أيضا رئيس هيئة الرقابة المالية نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، International Organization of Securities Commissions (IOSCO)، وذلك للمرة للثانية على التوالي، حيث سيكون لرئيس الهيئة نائبين في الأيسكو هما هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية وهيئة سوق المال بتركيا.

كان منصب رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة قد بات شاغرا بعد رحيل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة السابق، ليترشح الدكتور فريد على ذات المنصب ويفوز لتحتفظ مصر بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى للمرة الثانية على التوالي، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكوادر والقيادات المصرية على تبنى وتنفيذ سياسات لتطوير وتنمية أسواق المال عالمياً.