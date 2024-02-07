سقوط متهم بسرقة عدادات المياه من المساكن فى حلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات عدادات المياه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وإرتكابه ٨ وقائع سرقة عدادات، وأرشد عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط بائع متجول "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الفيوم حال قيامه بعرض (جهاز لاب توب- هاتف محمول "مجهولا المصدر" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.