الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التعاون الخليجي يدين حادث إطلاق النار أمام إحدى المحاكم بإسطنبول

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم في مدينة إسطنبول التركية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

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حكم الغرامات التعويضية المالية

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مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية

 

وأكد البديوي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) موقف المجلس الثابت والرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مقدما تعازيه لحكومة وشعب تركيا ولأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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