إزالة 1009 إعلان مخالف وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية

للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري..

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مدير إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (١٠٠٩) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر يناير الماضى بواقع عدد (٤٥) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (١٣) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٧٩) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (١١) إعلان بمدينة القنايات وعدد (٣٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و عدد (٣٢) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد (١٧) إعلان بمدينة القرين وعدد (١١١) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و عدد (٨٧) إعلان بحى ثان الزقازيق و عدد (٢١) إعلان بحى أول الزقازيق ( ٣٣) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٧٥)إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد (٢١٧) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد ( ٨٥ ) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و عدد (٢٣) إعلان بمركز و مدينة أبو حماد و عدد (٢٩) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق وعدد (٩٠) إعلان بمركز و مدينة فاقوس وعدد (١١) إعلان بمركز ومدينة منشأة أبو عمر ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد علي أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية ، وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

وشهدت محافظة الشرقية طفرة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الموجودة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة في تطبيق سياسية التحول الرقمى في المعاملات الحكومية الإلكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات لنيل رضا المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

ومن جانبها أشارت المهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه خلال عام 2023 م، تم تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتدريب وتأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجيه فتم تنفيذ ورشة عمل لمشرفي النظام ومديري مراكز الإصدار الرخص المحلات وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

تقديم تدريب تعريفي لمديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام ومشرفي النظام بالوحدات القروية على منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة التطوير الوحدات القروية وذلك بمكتبة مصر العامة.

تنظيم دورة ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة لتطوير الوحدات القروية وذلك بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

تدريب المراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة الحسينية على منظومة المراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

تدريب لجان المتابعة على دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

تدريب الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة المراكز المصغرة وذلك بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

تدريب مراكز الإصدار والجهات الخارجية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على منظومة رخص المحلات الجديدة قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وذلك بمكتبة مصر العامة.

رفع كفاءة ٤٧ مركز تكنولوجي وذلك بمراكز بلبيس - فاقوس - ابو حماد - أولاد صقر - ديرب نجم) وجاري التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشغيلهم بالاضافة الى 10 مراكز تكنولوجية مصغرة ضمن المجمعات التي تم إنشائها بمبادرة حياة كريمة بالحسينية .

التدريب والتشغيل الفعلي لــ ۱۱ وحدة محلية (العزازية - المحمدية - ملامس - بني هلال - السعديين - سنهوا - سنهوت - الصنافين - التلين - الجديدة - شلشلمون برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة الوحدات القروية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

كما يتم المرور بصفة دورية على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية للتأكد من سرعة إنهاء طلبات المواطنين ويتم إعداد تقرير شهري وتقديمه بالمجلس التنفيذي بالمحافظة، و جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ميكنة الديوان العام وذلك بإنشاء المركز التكنولوجي بالديوان العام لربط الديوان العام بمنظومة الوحدات المحلية.