الأكاديمية العربية تفتتح ورشة العمل حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن

افتتح الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورشة العمل العربية التي نظمتها الأكاديمية العربية ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة النقل والسياحة تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتأتى عقد ورشة العمل العربية تنفيذًا للقرار رقم (516) بتاريخ 22/10/2022 الصادر عن الدورة رقم (35) لمجلس وزراء النقل العرب بشأن تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية وبتمويل من (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "itfc").

وأشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إلى أنه تم إعداد الدراسة على 3 مراحل، المرحلة الأولى من الدراسة قد استهدفت تقييم الوضع الحالي لصناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، أما عن المرحلة الثانية فقد ركزت على أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات تدفقها للدول العربية، وتحديد المكونات الرئيسية للمنصة الإلكترونية الموحدة لصناعة بناء وإصلاح

خلال هذه المرحلة قامت فرق العمل المعنية بتنفيذ هذه الدراسة بعقد ورشتين عمل، الورشة الأولى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعقدت بالمقر الرئيسي للأكاديمية بالإسكندرية بحضور جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة داخل جمهورية مصر العربية، وكانت حول الإمكانيات المصرية لصناعة بناء وإصلاح السفن ومعوقات الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة كنموذج تحضيري لورشة العمل العربية المطلوب القيام بها.

وتابع، ثم عقدت ورشة العمل الثانية وهى ورشة العمل العربية الموسعة بتنظيم من الأكاديمية وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة النقل والسياحة وهيئة قناة السويس برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شارك فيها كبار مسئولي وزارات النقل والهيئات بالدول العربية، وقد بلغ عدد الحضور 16 دولة عربية وعدد كبير من المنظمات والاتحادات العربية والمصربة ذات العلاقة وعقدت الورشة بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقد دارت المناقشات حول إمكانيات الدول العربية في صناعة بناء وإصلاح السفن وتحديات وفرص الاستثمار الأجنبي في تلك الصناعة.

وعبر رئيس الأكاديمية العربية عن سعادته، ، أنه اليوم وفي رحاب مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تختتم المرحلة الثالثة من الدراسة بعقد ورشة العمل العربية الأخيرة، وذلك لعرض ومناقشة مقترح الآلية التكاملية التي خلصت لها الدراسة لتحقيق التعاون العربي في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن، وكذلك استعراض مقترح مكونات المنصة الإلكترونية الموحدة لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالدول العربية، وذلك تمهيدا لرفع الدراسة في شكلها النهائي إلى اللجان الفنية المعنية بالنقل ومجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي

حضر ورشة العمل العربية بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة ممثلا عن الأمانة العامة للجامعة والدكتور حسن عبد الله ممثل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ممثل عن المهندس هاني سنبل المدير العام للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة وكبار مسئولي وزارات النقل في الدول العربية من 16 دولة عربية وممثلي وزارة الدفاع والقوات البحرية وهيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الاتحادات العربية والمصرية المتخصصة ذات العلاقة بصناعة إصلاح وبناء السفن والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية ورئيس فريق عمل الدراسة والمهندسة هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة.

أدار ورشة العمل العربية بمقر الأمانة العامة بالجامعة العربية الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل