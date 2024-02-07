الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم واتخاذهم من فيلا بدائرة قسم شرطة الشروق مسرحاً لممارسة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم، وأقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتفتيش الفيلا المشار إليها عُثر بداخلها على (عدد 140 استمارة بيانات - 2 جهاز تابلت - 3 أختام - إيصالات أمانة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب).

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