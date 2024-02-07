نهاد أبو القمصان تطالب بأقصى عقوبة لوالد طفلتي الأسانسير

الأب خطفهم 4 مرات..

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر.

ودفعت المحامية نهاد أبو القمصان، والمدعي بالحق المدني، أن والد الطفلتين استعان بآخرين وكونوا تشكيل عصابي لخطف الطفلتين كما ظهر في الفيديو المتداول.

وأضافت أن الأب ومساعديه ارتكبوا 4 جرائم، بداية من الخطف وهتك العرض، وإعطاء الطفلتين عقاقير مخدرة ضارة. واحتجاز.

وتابعت المدعية بالحق المدني، أن الطفل الصغيرة أصيبت بحالة إعياء شديدة، وكانت على وشك الموت.

وتعرضت الطفلتين لـ 4 عمليات اختطاف على يد الأب، بداية من 2017 حتى الآن.



وطالبت ناهد أبو القمصان بإحالة الواقعة للجنايات بدل من نظرها أمام محكمة جنح مدينة نصر ومعاقبة الأب ومعاونيه بأقصى عقوبة.

المدعية بالحق المدني

وصل منذ قليل، اليوم الأربعاء، اثنين من المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر، لمثلوهم أمام قاضي جنح مدينة نصر، بينما تغيب المتهم الرئيسي في القضية والد الفنانين، لاستكمال جلسة محاكمتهم في واقعة الخطف المنسوبة إليهم.

دفاع المتهمين

خطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر

وقال المحامي شعبان الماروني، دفاع المتهمين، إن الأب لديه حكم بحضانة الأطفال، ولم يرتكب اي جريمة، هو جاء لأخذ أطفاله، وأن الام منعته من رؤية صغاره.



وكشفت التحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.