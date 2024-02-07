الشبورة المائية تتسبب فى اعاقة الرؤية بالإسكندرية

عمليات المحافظة تحذر الشبورة المائية كثيفة بالإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية الصحراوى تكدس السيارات بسبب ظهور الشبورة المائية مكثفة تسببت فى اعاقة الرؤية

كانت قد ظهرت شبورة مائية طريق الإسكندرية الصحراوي، بدءا من فجر اليوم حتى الصباح، الأمر الذي تبعه تحذير عاجل من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية للمواطنين المتنقلين عبر الطرق السريعة والصحراوية والزراعية خلال صباح اليوم من وإلى الإسكندرية



الطرق السريعة بالإسكندرية بدءاً من طريق 45 الناقل من كورنيش الإسكندرية إلى الطريق الدولي والطريق السريع، بالإضافة إلى الطريق الدولي الساحلي الجديد حيث استمرت الشبورة



وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن الشبورة المائية بدأت في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، حيث وصلت لحد الضباب وقت ذروتها والتي تسبب انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية



وأكد التقرير أن الشبورة المائية استمرت حتى لبعد التاسعة صباحا وهو ما تبعه تحذير لقائدي السيارات بضرورة اتباع نصائح عدة خلال التنقل في الوقت الراهن والتي تمثلت في التالي:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة بالرغم من شدة البرودة



كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل، تتمثل في الشبورة المائية التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالتحديد في 9 محافظات حيث تصل لحد الضباب.



كشفت الارصاد أن الشبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى 9 محافظات، تبدأ من الساحل الشمالي مرورا بالقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.والاسكتدرية.