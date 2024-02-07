تعليم الشرقية يناقش آليات تطوير العمل بمنافذ بيع منتجات التعليم الزراعي

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم كل من: أشرف عبد الهادي السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وحمدي عبد الرحيم مدير إدارة التعليم الزراعي، وحضره مديرو المدارس الثانوية الزراعية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع؛ الاستعدادات النهائية لبداية الفصل الدراسي الثاني، وآليات انضباط العملية التعليمية بمدارس التعليم الثانوي الزراعي، وتطوير العمل بمنافذ بيع منتجات التعليم الزراعي على مستوى المحافظة.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في بداية الاجتماع، أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم العام والفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لكي يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وشدد محمد رمضان، على أهمية مواصلة تدريب الطلاب والطالبات بالتعليم الفني الزراعي، كونه يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم، والتي يسعى بنوعياته المختلفة لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لكي تصب بشكل مباشر في سوق العمل.

وذكر أن مخرجات التعليم الفني الزراعي، تستهدف خريج فني ماهر في إنتاج بعض المنتجات الغذائية التي تخدم المجتمع وتكون مصدر دخل له ولأسرته، مشددا بأهمية تشجيع طلاب التعليم الفني لتقديم أفكارا ريادية ترتقي للمشاركة في مسابقات التعليم الفني، والمقامة من خلال مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتقديم كل الرعاية والدعم لهم.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير منافذ بيع المنتجات الغذائية بمدارس التعليم الزراعي على مستوي المحافظة، والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية بإنتاج منتجات غذائية متنوعة بسعر التكلفة، وتطوير المشاتل والمناحل الموجودة في المدارس الزراعية.

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