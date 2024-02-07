وزير التعليم العالي: نسعى لربط البحث العلمي باحتياجات السوق

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن حرص الوزارة على ربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل وخلق فرص جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير يعُد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذا التعاون يعمل على تحقيق أهداف مُشتركة، منها تعزيز ثقافة المعرفة والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم العالي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وزير التعليم العالي: المعرفة أهم موارد إنتاج الثروة

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا التعاون على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، مؤكدًا على أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.

و أشاد وزير التعليم العالي بدور بنك المعرفة ومؤسسة السيفير في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكًدا على أهمية التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصري والمؤسسة، مؤكدا أن هذه الجهات شريك رئيسي وفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر.

وثمن وزير التعليم العالي جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة، مؤكدًا أن مساهماتهم القيمة في مختلف المجالات العلمية والبحثية تُعد عنصرًا أساسيًا في تقدم مصر وازدهارها.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية توفير الدعم للباحثين المصريين للنشر في المجلات العالمية، مشيرا إلى أنه استثمار هام في مستقبل البحث العلمي في مصر، للمُساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي.