صور| ولائم وحلقات مديح لكبار مداحي الصعيد في ليلة مولد المتجلي بالأقصر

يحتفل أهالى الأقصر شرق، اليوم الأربعاء، بليلة مولد المتجلي، بقرية الحميدات شرق التابعة لمركز ومدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر.

وتشمل الاحتفالات بليلة مولد المتجلي؛ ألعاب التحطيب، وحلقات المديح والابتهالات، كما يتم استقبال ضيوف القرية من كل مكان، وسط بهجة وفرحة خلال تلك الليلة.

وكان أهالي القرية قد استعدوا لاستقبال ليلة مولد المتجلي، بعدة إجراءات من بينها: ذبح الأغنام، وتحضير ولائم العشاء، وافتراش بائعي الحلوى ساحة الاحتفال، والتي تلقى إقبالا كبيرا من الأطفال، فيما يشرف شيخ البلد على أعمال التجهيزات للاحتفالات التي تستمر على مدار يومين.

ويشير أهال من القرية إلى أن فعاليات الاحتفال تنطلق عقب آذان المغرب، بتلاوة آيات الذكر الحكيم، وإقامة العديد من الخطب فى كافة أرجاء القرية عن فضل ليلة الإسراء والمعراج، ثم يعقبها فقرات الإنشاد، والتواشيح، وتستمر حتى نهاية اليوم، بحضور شيخ المداحين الشيخ ياسين التهامي وغيره من كبار المشايخ والمنشدين.

فيما يحرص أهالي القرية فى اليوم الأول على حسن استقبال الضيوف، كما تشهد القرية انتشار الألعاب والملاهي، وانتشار بائعي العصائر والحلوى ابتهاجاً بليلة المتجلي وذكرى الإسراء والمعراج.