الزراعة: معهد القطن يدرب 280 طالبا من زراعة عين شمس

استقبل معهد بحوث القطن أمس وفدا مكون من (280) طالب وطالبة من طلبة المستوي الثالث لبرنامج الانتاج النباتي بالكلية، يرافقه الدكتور محمد التمساح المشرف علي التدريب بالكلية وذلك ضمن برنامج التدريب الميداني للطلبة حيث، كان في استقبال الوفد د عبد الناصر رضوان - مدير معهد القطن، والاساتذة وكلاء المعهد ورؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي اطار التعاون العلمي بين مركز البحوث الزراعية برعاية د عادل عبد العظيم - رئيس المركز، وكلية الزراعة - جامعة عين شمس.

وقد صرح د مصطفي عطية عمارة - رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بإنه تم في هذه الزيارة التدريبية تعريف الطلاب بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع زراعة القطن، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالأساليب الحديثة في مجال تربية وانتاج وتداول القطن، من خلال تعريف الطلاب بالعديد من مهارات طرق الزراعة، وبرامح تربية وانتاج اصناف القطن الحديثة المتبعة في المعهد، و طرق المحافظة علي أصناف القطن المصري وطرق المراقبة في الحقول والتسويق والمحالج، كما تم في هذا البرنامج التدريبي زيارة معامل التكنولوجي بأقسامها المختلفة، وذلك بهدف زيادة وعى الطلاب، بالممارسات العملية في مراقبة جودة القطن، وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام التكنولوجي المختلفة.

وأشار "عطية" الى أن هذا التدريب والزيارة ضمن خطة المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله بما يخلق له فرص عمل حقيقية تواكب مجريات العصر والتكنولوجيا الحديثة والتى تتضمن التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي.