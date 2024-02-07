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الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. ضعف المياه عن مدينة منيا القمح بالشرقية لمدة 6 ساعات

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضعف المياه عن مدينة منيا القمح، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 وحتي الساعة 4 صباح اليوم التالي الخميس الموافق 8-2-2024 لمدة 6 ساعات. 

وأرجعت الشركة، سبب الضعف نظرا لإيقاف محطة مياه كفر الصعيدى المرشحة بمركز منيا القمح وذلك لوجود أعمال تطهير بالبيارة العكرة ومأخذ المحطة طبقا لخطة التطهير السنوية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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