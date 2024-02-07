عضو مجلس الاتحاد السكندري يكشف سبب الخروج من الرابطة

أرجع محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى سبب خروج زعيم الثغر من الدور قبل النهائى من بطولة كأس الرابطة الى وجود عدد كبير من الغيابات التى وصفها بالمؤثرة فى مجرى مباراة الفريق أمام سيراميكا سواء كان للإصابات أو للإنذارات منها غياب كل من اللاعبين موروساليفو وكريم الديب وميسى وبينجامين بالاضافة الى النجم الانجولولى مابولولو الذى كان يشارك مع منتخب وطنه أنجولا بكأس الامم الافريقية وحقق خلالها تفوق كبير

وأضاف سلامة قائلا " كما أننا يجب ألا ننكر سؤ الحظ والتوفيق خلال المباراة نفسها وضياع أكثر من ٣ فرص حقيقية للتهديف ولكن قدرالله وماشاء فعل "

وأكد سلامة على ضرورة الاصطفاف وراء الفريق الأخضر ومؤازرته مشيرا الى أن مجلس الادارة يثمن دور الجماهير التى تقف وراء زعيم الثغر وهو ما خرج وأعلنه محمد مصيلحى رئيس مجلس الادارة رسميا على صفحة النادى

وأختتم عضو مجلس الادارة تصريحاته بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة مع إستئناف بطولة الدورى خاصة وان أمامنا مواجهات مهمة