الكشف على 1712 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية قراش بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين و الثلاثاء فى قرية قراش مركز بلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.

حيث تم توقيع الكشف على 1712 مريضاً، وضمت 12 عيادة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وتضمن الفحص الطبى باطنة 348 أطفال 351 جراحة 89 أسنان 112 جلدية 166 رمد 136 أنف وأذن 112 عظام 237 نسا وتنظيم اسرة 161.



كما تم إجراء عدد 331 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 86 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 70 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 18 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 52 ندوة تثقيفية ، و 135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه