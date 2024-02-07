الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم جنوب أفريقيا السابق : بيرسي تاو من أبرز المواهب في القارة السمراء

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث أوين دا جاما مدرب جنوب إفريقيا السابق ، عن أداء مواطنه بيرسي تاو مع منتخب الأولاد خلال بطولة أمم أفريقيا الجارية فعاليتها الان ، كذلك مستوى المنتخب في البطولة.

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تشكيل نيجيريا المتوقع لمباراة جنوب أفريقيا

وقال دا جاما خلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة 

كانت مباراة صعبة لنا أمام الرأس الأخضر ، ومنتخب جنوب إفريقيا تعلم جيدا من المباريات الأولى التي خضناها خاصة أن المنتخب لم يكن جيدا في دور المجموعات، ولكن كنا حذرين جدا أمام المغرب وهذا ساهم في فوزنا.

بيرسي تاو واحد من أكبر المواهب في جنوب إفريقيا، هو سفير رائع للكرة الجنوب إفريقية في القارة وأثبت جودته مع ناد كبير مثل النادي الأهلي الذي ساعده ليكون لاعبا أكبر.

بيرسي تاو منذ تواجده مع صن داونز وأثبت أنه لاعب مميز ولديه الموهبة وبالتالي أصبح مميزا أكثر في الأهلي.

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