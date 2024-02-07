تشكيل نيجيريا المتوقع لمباراة جنوب أفريقيا

يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة جنوب أفريقيا مساء اليوم، في دور نصف النهائي الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

حجز منتخب جنوب أفريقيا بطاقة التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعدما تخطي نظيره الرأس الأخضر بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة، فيما تأهل نيجيريا علي حساب أنجولا بهدف نظيف.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا مع الفائز من المواجهة الأخرى بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية علي نهائي أمم أفريقيا 2023.

وتقام مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا، بنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية في تمام الساعة 7 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3 Max.

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام جنوب أفريقيا:

في حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

في خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

في خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

في خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

