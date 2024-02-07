رفع 720 طن قمامة وأتربة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل..

وأكد محافظ الدقهلية، انه تم رفع 520 طن مخلفات بلديه و 120طن اتربه و 80 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه وزراعه الاشجار المثمره بمدينة المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10طن و5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3)ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث تم تقليم اشجار محيط ميادين المحافظه والشهداء وفي شارع سعد زغلول وبحديقه شجره الدر وحديقه الفردوس وحديقة عروس النيل والحدائق المفتوحه بشارع الجيش وتم استكمال غسيل ارصفه شارع الجيش والميادين وتم رفع المخلفات الصلبه بشارع الجيش الخلفي كما تم استكمال دهانات شارع الجيش والميادين واستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشوارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وشوارع بورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله و الثانويه والمدير و البداله و الدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد وشارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم.

وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول