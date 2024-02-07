مياه أسيوط: الورش جاهزية لصيانة وتأهيل المعدات للارتقاء بالمؤشرات الخدمية

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة المحابس بمنطقة مياه شرق أسيوط التي تعمل على استغلال المحابس المخزنة «المستعملة والكُهنة» وإعادة تأهيلها للتشغيل ورفع كفاءتها توفيراً للنفقات والوقت وتقليل الفاقد من كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال أو أي تسريبات ناجمة عن عدم إحكام غلق المحابس بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الشرقاوي، جاهزية الورشة لاصلاح وصيانة وإعادة تأهيل المعدات للشركات التابعة والجهات التنفيذية الخارجية والذي يعود بالمردود الإيجابي للشركة حيث تقوم ورشة صيانة مياه اسيوط بتصميم أعمدة الإدارة الخاصة بالمحابس والشنابر والصواميل والاجزاء الداخلية المحابس وذلك من خلال المخرطة التي تقوم بتصنيع القطع والجوانات داخليا دون الاستعانة بالسوق المحلي كما تقوم الورشة بإعادة تصنيع القديم والتالف من المحابس واستغلالها في تصنيع محابس جديدة صالحة للاستخدام من جديد، وتنمية الموارد الذاتية وتوفير شراء محابس جديدة مما يوفر عائدًا اقتصاديًا للشركة والشركات التابعة.

وأشاد رئيس الشركة، بتعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن والخردة لافتًا إنه تم إنشاء الورشة للاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالشركة، والعمل على استغلال الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالاستفادة من خبراتهم وفكرهم المستنير في إعادة تدوير واستغلال المحابس مع مراعاة المواصفات والحالة الفنية للمحابس بدقة قبل وبعد عمليات رفع الكفاءة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام نحو تقليل الفاقد من المياه المنتجة من خلال رفع كفاءة وإعادة تأهيل كافة المحابس نحو الارتقاء بالمؤشرات الخدمية التي تخدم المواطنين.