أحلام| كواليس الحفل الاستثنائي في موسم الرياض 2024.. صور

تستعد الفنانة أحلام خلال الفترة الحالية لحفلها الغنائي القادم في السعودية، والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل أحلام في موسم الرياض 2024

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم الجمعة 9 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتم نفاد عدد كبير من تذاكر الحفل.

أجواء التحضيرات لحفل أحلام في موسم الرياض

أقام المايسترو أمير عبد المجيد “بروفات” الحفل بحضور أحلام مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، واستعدادت خاصة لتقديم أغاني جديدة بجانب حضور عازف البيانو جي مانيكيان.

أحلام مذيعة للمرة الأولى في “أحلام ألف ليلة وليلة”

وعلى صعيدٍ آخر تظهر أحلام للمرة الأولى أمام جمهورها كمذيعة في برنامجها “أحلام ألف ليلة وليلة”، تستضيف فيه عدد مميز من نجوم الغناء العربي، وتقدم معهم ثنائيات غنائية مميزة، حيث استضافت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، والفنان صابر الرباعي، وتلتقي مع الفنانة أنغام يوم السبت القادم، ويذاع البرنامج على قناة أبو ظبي.

فعاليات موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.