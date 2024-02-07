وكيل «شباب شمال سيناء» يوجه مديري الإدارات بضرورة الإبداع في تنفيذ الأنشطة

عقد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بسيناء ، اجتماعاً اليوم الأربعاء ، مع مديرى الإدارات العامة بالمديرية.

وتضمن الاجتماع، التأكيد على أهمية دور إدارة التخطيط والمتابعة في تطوير العمل بالمديرية وضرورة الدفع بالشباب القادر على العطاء والتطوير، وكذلك أهمية التعاون بين الإدارات الفرعية والإدارات العامة بالمديرية لتيسير الأعمال وحل المشكلات بمراكز الشباب.

وفيما يخص تنفيذ الأنشطة بالإدارات الفنية، وجه " عبدالوهاب "، بضرورة الابتكار والعمل خارج الصندوق بأفكار تصب في صالح الشباب وتواكب التطور التكنولوجي وفي الختام

وشدد "حسن عبدالوهاب "، على أهمية العمل الجماعي من أجل التطوير، مؤكدا أن المنظومة بالكامل تعمل بنظام فريق العمل القادر على تحقيق التقدم والتفوق دائما.

جاء هذا اللقاء للوقوف على سير العمل داخل الإدارات المركزية وبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطه والوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.