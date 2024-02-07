الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجوز للمسلم والمسلمة صيام يوم الإسراء والمعراج، على أن تكون نية الصائم هى الحفاوة بالمعجزة التي منّ الله تعالى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى فرض الصلوات الخمس.

وأوضحت دار الإفتاء موعد صيام يوم الإسراء والمعراج، حيث يبدأ من فجر يوم غدًا الخميس 27 رجب 1445هـ، و8 فبراير 2024، حتى مغرب نفس اليوم.

الإفتاء المصرية: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب اليوم الأربعاء

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر منشورها، إن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب اليوم الأربعاء الموافق 26 رجب 1445هـ و7 فبراير 2024، إلى فجر يوم غدًا الخميس الموافق 27 رجب 1445هـ الموافق و8 فبراير، مؤكدة على الجميع ضرورة اغتنام هذه الفرصة العظيمة في التقرب من الله تعالى وطلب عفوه ومغفرته.

وأضافت دار الإفتاء: "يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار"، وتابعت: لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلَّى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا"، ومن يريد الصيام يكون يوم الخميس القادم.

أفضل الأعمال والعبادات في ليلة الإسراء والمعراج

وعن أفضل الأعمال والعبادات في ليلة الإسراء والمعراج، قالت الإفتاء، إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن فعلها والقيام بها في ليلة الإسراء والمعراج، منها: صلاة قيام الليل، والتصدق على الفقراء، والسعي على حوائج الناس، والاستغفار وذكر الله، كثرة الدعاء، وغيرها من الأعمال التي تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

« اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

« يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

« اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

ليلة الإسراء والمعراج 2024

« اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

اللهم اني اسألك ان تبسط لساني بشكر النعمة منك وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك و يا أول لا قبل آخر و يا آخر لا بعد اول فذاك فى ذلك فقف أيها العقل عند منتهاك.

اللّهمّ إنّا ندعوك ضراعة نداء، وذلّ احتماء، لان لا نعلو بما تشاء على ما نشاء اللّهمّ إنّك شرّعت لسّؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل، وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل.

اللهم اني اسألك ان تبسط لساني بشكر النعمة منك وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك و يا أول لا قبل آخر و يا آخر لا بعد اول فذاك فى ذلك فقف أيها العقل عند منتهاك.

اللهم اني اسألك ان تبسط لساني بشكر النعمة منك وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك و يا أول لا قبل آخر و يا آخر لا بعد اول فذاك فى ذلك فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم يا رب كل شي بقدرتك على كل شي اغفر لنا كل شي و لا تسألنا عن شيء، و صل الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

اللهم رب هذة الدعوة التامة و الصلاة القائمة ات سيدنا محمد الوسيلة و الفضيلة و الدرجة العالية الرفيعة و ابعثه اللهم مقاما محمودا الذى وعدته ، احمدك ربي على نعمة الايمان بك و شرف الاسلام لك و اصلي و اسلم على خاتم النبين سيدنا محمد، سبحانك تفضلت بالتكليف و المعونة فانت المتفضل بالتكليف و المعونة.

اللّهمّ أنت القويّ فأعنّا بقوّتك لنأخذ ما آتيتنا بقوّة.

بسم الله والحمد لله وصلّى الله وسلّم على رسول الله …إنّك الشفيع الأعلى .. بعد شفاعة من تأذن بالشفاعة له ممن ارتضيت …فاشفع اللهم بصفات جمالك يا غفّار … عند صفات جلالك يا قهّار .

فإنّه لا مفزع منك إلّا إليك … لأنّه لا إله إلّا أنت …

وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله والحمد لله وصلّ اللّهمّ على رسول الله.

اللّهمّ إنّا لا نخلو عن نظرك طرفة عين … فارزقنا الحياء من معصيتك.