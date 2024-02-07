تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء ، قضية اتهام مالك جراج وعامل بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.



اليوم ..محاكمة مالك جراج وعامل قتلا شخصا بطعنة بالصدر بشبرا الخيمة



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18372 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "احمد ك أ"، 37 سنة، مالك جراج، "محبوس"، و"محمد م ع"، عامل، (هارب)، ومقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 6 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد حمدي جودة، بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا "سلاح أبيض"، سكين، بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أنه حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، فأشهر الأخير سلاحا أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة استقرت بصدره، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة، وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.