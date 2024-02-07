المدير الفني لاتحاد الكرة يتحدث عن مهام منصبه

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة مهام منصبه مع الجبلاية ، بعدما أعلن الاتحاد مساء يوم الأحد الماضي الاستعانة بخدماته.

وقال نبيل عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي :

- جاء الوقت لتحديد الإيجابيات والسلبيات للعمل عليها وليس منتخب مصر الذي يخرج من دور الستة عشر في كأس الأمم الناس زعلانة ومحتاجين نصحح الأمور.

- منصب المدير الفني لاتحاد الكرة؟ مسؤول عن مسابقات قطاعات الناشئين ومسؤول عن المنتخب الأولمبي من خلال استشارات ولجان لها آراء داخل اتحاد الكرة، وتطوير اللاعبين دور كبير جدا، وكذلك اللوائح والمنظومة بشكل عام، ومتابعة للأجهزة الفنية للمنتخبات.

- نملك كنز اسمه الناشئين ونريد الاستفادة من هذا الكنز، وأولياء الأمور لديهم استجابة ليكون أبنائهم لاعبين كرة قدم وهذا يجب أن نستغله بشكل صحيح، وهذا الملف سوف أدرسه وسأقدمه لاتحاد الكرة.

- المعايير في اختيار مدربين المنتخبات؟ سيكون هناك متابعة لتلك الأجهزة الفنية، ومن المهم اختيار الرجل المناسب في المرحلة السنية المناسبة ولابد من الصرف على تطوير مدربينا، وزعلان جدا من كلمة مين مدرب مصري يمسك منتخب مصر؟ مينفعش الكلام ده يتقال، احنا هنطور مدربينا من خلال المعايشات وهنصرف عليهم.

- مين قال ان مدرب منتخب مصر القادم أجنبي؟ الأمور لسة مش واضحة، المدرب الأجنبي وارد و المدرب الوطني وارد.

- مفيش مدرب مصري يصلح لإدارة منتخب مصر؟ لا عندنا مدربين كويسين ليه بنصبر على مدرب اجنبي ونصرف عليه عكس المدرب المصري الدنيا بتقوم وبتقعد عليه، والنتايج اللي حصلت دي مش اي مدرب مصري يقدر يعملها واحسن منها، ايه المشكلة في تطوير المدرب المصري والصبر عليه؟

- بكرة عندي اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة وعندنا مدربين كويسين مصريين ولم أجزم بالمدرب الأجنبي الموضوع هيكون استشاري.

- الرطوبة؟ منتخب مصر لعب أشواط ثانية في كأس الأمم جيدة هل الرطوبة تؤثر فقط على المنتخب في الشوط الأول؟ الاستعانة بمدربين أجانب يؤثر على نفسية المدربين المصريين.