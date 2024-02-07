أبرز مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024.. المواعيد والقنوات الناقلة

يهتم الكثير بالبحث عن مباريات اليوم الأربعاء 7-2-2024 في مختلف المسابقات حول العالم، ويتصدرها مباراتي نيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار والكونغو بالدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



نيجيريا X جنوب أفريقيا – 7 مساء - beIN Sports HD 3 Max

كوت ديفوار X جمهورية الكونغو – 10 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة



إيران X قطر – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – 10.30 مساء - SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



ماينز X يونيون برلين – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الطائي X الاتحاد – 8 مساء – SSC5 HD

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



نوتينجهام فورست X بريستول سيتي – 9.45 مساء

أستون فيلا X تشيلسي – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا



ساريروكين X بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.45 مساء