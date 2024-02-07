بعد ورود رأي المفتي ..النطق بالحكم على نقاش لاتهامه بقتل شخص بشبرا الخيمة |غدًا

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى، غدًا الخميس ،الحكم علي نقاش لاتهامه بقتل شخص بأستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لجلسة الخميس المقبل من الدور الحالي، لحضور المتهم من محبسه، مع تغريم مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة مبلغ 1000 لتعطيل عمل المحكمة ولعدم حضور المتهم.

بعد ورود رأي المفتي ..النطق بالحكم علي نقاش لاتهامه بقتل شخص بشبرا الخيمة |غدًا



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21858 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2351 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ إ"، 50 سنة، نقاش، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في يوم 21 / 6 / 2023، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه السيد حسن أحمد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه، واستقرت تلك الطعنة بجيدة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتحر سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.